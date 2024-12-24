Сибирячка получила 16 лет за убийство мужа и надругательство над дочерьми

В Новосибирске 36-летняя местная жительница осуждена за убийство мужа и действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
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