Дешам 0 4:1 с Австралией: «Франция могла забить больше во 2-м тайме. Травма Эрнандеса – черное пятно на этом вечере»

Дидье Дешам прокомментировал победу над Австралией (4:1) на ЧМ-2022. «Несмотря на то, что мы были отброшены в начале, потом мы сделали все что нужно.
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