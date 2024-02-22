Рынок на открытии растет, покупают Polymetal

Российский рынок открыл торги в четверг, 22 февраля, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,73% до 3162,51 пункта, индекс РТС прибавил 0,94% до 1077,96 пункта.
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