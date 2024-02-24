Младенец в пакете: в Воронеже новорожденного ребёнка выбросили из окна Елена ГалицкаяЖуткое происшествие потрясло жителей Левобережного района Воронежа, когда под окнами одного из домов было обнаружено тельце крохотного младенца.
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