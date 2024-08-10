Невролог Щипицина перечислила симптомы тихого инсульта

Головокружение, проблемы со слухом и онемение конечностей могут стать симптомами тихого инсульта. Об этом в интервью РИА Новости сообщила заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.
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