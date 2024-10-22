⚡️ ФСБ задержала жителя Крыма по статье о сотрудничестве с иностранной организацией По версии следствия, он хранил сим-карты для агентурной сети СБУ.
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⚡️ ФСБ задержала жителя Крыма по статье о сотрудничестве с иностранной организацией По версии следствия, он хранил сим-карты для агентурной сети СБУ.