Переоснащение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс «Ярс» будет завершено в 2025 году

Перевооружение РВСН заключается не только в оснащении войск новыми ракетными комплексами, но и в создании новой социальной инфраструктуры, обеспечивающей более качественные условия для подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха.
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