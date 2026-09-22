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СК: экс-начальник вещевого управления Росгвардии приговорён к колонии за взятку

СК: экс-начальник вещевого управления Росгвардии приговорён к колонии за взятку

В пресс-службе Следственного комитета России заявили, что бывший начальник вещевого управления департамента тылового обеспечения Росгвардии Александр Бусыгин приговорён к 8 годам колонии по делу о взятке.

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