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«Бостон» продлил Кастелика на 3 года, кэпхит – 1,567 млн долларов. Он лидер команды по хитам в сезоне (151) и делит 1-е место с Задоровым по штрафу (76 минут)

Соглашение вступит в силу с сезона-2025/26. В этом сезоне у 25-летнего игрока действует соглашение со средней годовой зарплатой 835 тысяч долларов.

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