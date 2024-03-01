Искусство, гастрофестиваль, ледовое шоу Авербуха и мета-игры: в Сириусе проходит Всероссийский фестиваль молодежи

Искусство, гастрофестиваль, ледовое шоу Авербуха и мета-игры: в Сириусе проходит Всероссийский фестиваль молодежиФедеральная территория Сириус объединила 20 тысяч молодежных лидеров из 180 стран, а также из новых регионов России, которые съехались сюда на Всемирный фестиваль молодежи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии