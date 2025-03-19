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Сухогруз "Светлый-22" застрял во льдах на Неве: спасатели наготове

Сухогруз "Светлый-22" застрял во льдах на Неве: спасатели наготове

В Ленинградской области сухогруз "Светлый-22" застрял во льдах на Неве, оторвавшись от причала. Экипаж в безопасности, угрозы нет.

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