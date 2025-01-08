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Курсы доллара и евро на 8 января

Российская валюта уступает доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 января 2025 года, составляет 101,6797 рубля (прежнее значение — 100,5281 рубля), официальный курс евро — 106,1028 рубля (предыдущий показатель — 105,9522 рубля).

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