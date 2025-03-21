Автоэксперт рассказала, когда нужно менять зимнюю резину на летнюю

Пока еще рано Автоэксперт Юлия Милославская заявила, что идеальным временем для замены зимних шин на летние является период с марта по май, но нужно ориентироваться на температуру и погоду, передает радио Sputnik.
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