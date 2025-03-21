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Петербургский дневник

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Автоэксперт рассказала, когда нужно менять зимнюю резину на летнюю

Автоэксперт рассказала, когда нужно менять зимнюю резину на летнюю

Пока еще рано Автоэксперт Юлия Милославская заявила, что идеальным временем для замены зимних шин на летние является период с марта по май, но нужно ориентироваться на температуру и погоду, передает радио Sputnik.

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