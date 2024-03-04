РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

926 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    Медведев прав, но...опять закончится "ля-ля"? Если послы не хотят быть дипломатами и решать вопросы за столом перегов...Медведев призвал ...
  • Strannik Mr
    Это всё слова, слова, слова... Надо действовать, а не призывать и  говорить. Заднеприводные понимают только силу дейс...Медведев призвал ...
  • Mikhail Stepanov
    Послать этих послов под жопу ногой по известному адресу! Нехрен делать в стране, если не уважаете ее правительство!Послы ЕС отказали...

Миру вскоре предстоит битва за мигрантов?

Миру вскоре предстоит битва за мигрантов?

Эксперты рассказали, насколько экономики России и других стран зависят от иностранных специалистов. На прошедшем в феврале в Петербурге VIII Международном форуме труда были рассмотрены основные тенденции, формировавшиеся в секторе занятости в 2023 году, а также прогнозы его развития на 2024 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх