Миру вскоре предстоит битва за мигрантов?

Эксперты рассказали, насколько экономики России и других стран зависят от иностранных специалистов. На прошедшем в феврале в Петербурге VIII Международном форуме труда были рассмотрены основные тенденции, формировавшиеся в секторе занятости в 2023 году, а также прогнозы его развития на 2024 год.