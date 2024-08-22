Александр Легков: «Желаю Степановой прекрасного времяпрепровождения, ребенок для любой женщины – это счастье. Надеюсь, она вернется в спорт»

Олимпийская чемпионка ранее сообщила, что ждет первого ребенка. «Желаю Веронике прекрасного времяпрепровождения! Ребенок для любой женщины – это счастье, Вероника молодец! Надеюсь, что она вернется в спорт.
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