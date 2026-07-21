Политика как он...
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Политика как она есть

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Сжатие Луны объяснили

Сжатие Луны объяснили

За последние несколько веков Луна сжалась — ее диаметр уменьшился на 50 метров — из-за внутреннего остывания, объяснил ТАСС эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

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