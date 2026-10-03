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Число жертв пожара на Краснозаводском химзаводе выросло до пяти

Число жертв пожара на Краснозаводском химзаводе выросло до пяти

max.ru/Алексей Лужецкий | Врип главы Сергиево-Посадского г.о. На территории Краснозаводского химического завода в Московской области при разборе конструкций после пожара обнаружены тела пяти человек.

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