Губернатор Тульской области провёл диалог с сельскими старостами

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провёл встречу с более чем 300 старостами и активистами из разных районов, на которой были приняты решения по увеличению количества путёвок в лагеря, ремонту дорог и улучшению связи.
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