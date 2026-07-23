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Тульские новости

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Губернатор Тульской области провёл диалог с сельскими старостами

Губернатор Тульской области провёл диалог с сельскими старостами

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провёл встречу с более чем 300 старостами и активистами из разных районов, на которой были приняты решения по увеличению количества путёвок в лагеря, ремонту дорог и улучшению связи.

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