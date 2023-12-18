Небензя: обещания США облегчить санкции против Ирана остались пустым звуком

Обещания США облегчить санкционные ограничения на Иран остались пустым звуком. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, передает ТАСС.
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