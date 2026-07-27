Урожай аграриев Татарстана чаще всего страдает из-за засух

Однако климатические риски становятся все более непредсказуемыми, предупреждают агроэксперты. Перед осенней посевной аналитики Национального союза агростраховщиков (НСА) изучили статистику страховых случаев в агропромышленном комплексе Татарстана в секторе растениеводства за последние полные четыре года.