Урожай аграриев Татарстана чаще всего страдает из-за засух

Однако климатические риски становятся все более непредсказуемыми, предупреждают агроэксперты. Перед осенней посевной аналитики Национального союза агростраховщиков (НСА) изучили статистику страховых случаев в агропромышленном комплексе Татарстана в секторе растениеводства за последние полные четыре года.
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