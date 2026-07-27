Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

4 подписчика

Урожай аграриев Татарстана чаще всего страдает из-за засух

Урожай аграриев Татарстана чаще всего страдает из-за засух

Однако климатические риски становятся все более непредсказуемыми, предупреждают агроэксперты. Перед осенней посевной аналитики Национального союза агростраховщиков (НСА) изучили статистику страховых случаев в агропромышленном комплексе Татарстана в секторе растениеводства за последние полные четыре года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии