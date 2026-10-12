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"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации

"Остается надеяться на чудо": Киев рискует остаться без тепла, воды и работающей канализации

Выведение из строя ТЭЦ-5 и паралич канализации обернутся для Киева коммунальным коллапсом, предупредил экс-глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, передают украинские СМИ .

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