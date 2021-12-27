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США призвали к «быстрому завершению» выборов в Сомали

США призвали к «быстрому завершению» выборов в Сомали

США призвали к «заслуживающему доверия и быстрому завершению» выборов в Сомали, добавив, что они поддерживают призыв к проведению очного заседания Национального консультативного совета на предстоящей неделе для ускорения избирательного процесса.

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