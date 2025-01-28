Вдова нелегала заручилась поддержкой диаспоры и потребовала миллионы от мотоциклиста за ДТП, произошедшее по вине ее мужа

Георгий Корнев

Интересно какие перспективы у этого дела. Да транспорт источник повышенной опасности, НО... Да есть большое "но" Вопрос, что бы такой иск предъявлять владельцу источника повышенной принял ли он меры необходимой предосторожности? Мотоциклист на права сдал? Правила не нарушал, страхока есть? Если да то какие вопросы к мотоциклисту. Законы в стране нормальные, а вот их толкование вызывает удивление. Сначала обратимся к сумме иска. 13 в месяц на ребёнка. Предположим с реднем лет 10 платить. 13 х12 х 4 х10 =6 240 000. Моральный ущерб 500 000 х 4 2 000 000. Это уже 8 240 0 000. Да за сза бойца прогибшего на СВО 5 000 000 выплачивают. Принесёт справку, что на похоронах всесь кишлак гулял. Ещё на миллион. Все правила, написаны кровью. Кто их нарушил, за счёт того и "банкет". Да прежде чем такие иски принимать, надочтобы истец иностранец внёс залог 5 000 000. Если дело проиграет. Как с него за бугром удержать судебные расходы? Правила для того и написаны, чтобы из соблюдать. По твоей логике подать гражданский иск в такой ситуации норма, мол закон такой. Тогда семья любого самоубийцы, прыгнувшего с крыши дома будет подовать на владельцев жилыж помещений гражданские иски. Автомат опасней мотоцикла, семьи террористов будут подавать гражданские иски на бойцов спецназа. Только создать прецидент, начнут бросться под колёса КАМАЗов, так, чтобы наверняка. И если это гражданский иск, и истец не явился, адвокату необходимо прежде всего заткнуть рот, адвокатам истца. На заседании после нескольких вступительных процеду Первым слово дают истцу, затем ответчику. Адвокат не может быть допрошен в суде, и давать показания от слова "совсем". Он может только документы зачитывать и вопросы задавать ответчику и свидетелям. Сам он на месте проишествия небыл. Опять же всех новых "свидетелей" проишествия посылать лесом (давать отвод) на основании, что это гражданский иск, а не установление того кто виноват и это не является предметом иска. Там свидетели могут говорить только об огромных заработках погибшего. Чем опасны такие "свидетли" Если их показания примут в суде, как говорят в народе "засилят". На основании решения суда свтупившего в силу, истец может потребовать уголовка для мотоциклиста, на основании вновь открывшихся обстоятельств. А те кто давал показание ранее на месте получить статью за лжесвидетельство. Так что адвокат если знает Гражданский процессуальный кодекс, обязан завернуть таких свидетелей, и добится удаление их показаний как не относящихся к делу. Если истцы хотят переложить ответственность на мотоциклиста, с этой жалобой на полицию они должны обращаться в прокуратуру. Но прокуратура гражданские иски не рассматривает. P. S. Что бы здесь что то писать я почитал Гражданский процессуальный кодекс. Три раза в суде был.1 раз истцом, 2 ответчиком. Проиграл суд, где был истцом (юристы, не юристы, кто видел материалы дела в полном ауте. Когда два документа подписаных по датам в 1 день, и на первом документе подпись 7 букв, а во втором три буквы. А на заяление направить "документы" на почерковедческую экспертизу мне а областном суде председатель заведания сказала: " Тоже мне эксперт нашёлся". В нашей судебной системе выиграть у меня шансов небыло. Ответчик сейчас депутат гос. Думы. Конечно можно было закусить удила и добраться до ЕСПЧ. Но я не в накладе исполнил решение суда и съэкономил 100 000 рублей по ценам 2010 - 2011 годов.