Проезды в четырех районах Петербурга закроют и сузят с 10 апреля

Как сообщили 8 апреля в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Василеостровском районе по 25 августа 2026 года будет затруднен проезд по набережной Лейтенанта Шмидта от 6-й и 7-й линий В.
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