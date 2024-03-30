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Обезврежена шайка, выдававшая фальшивую регистрацию мигрантам: полицейские, педагоги, хозяева кварти

Обезврежена шайка, выдававшая фальшивую регистрацию мигрантам: полицейские, педагоги, хозяева кварти

В группу входили более 10 человекШайку злоумышленников, выдававших фиктивные свидетельства о регистрации в московском регионе, а также другие поддельные миграционные документы, обезвредили сотрудники полиции в подмосковной Балашихе.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Ой. чт о творится, на широкий поток все поставили.
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12 час.
тимур чагалидзе
Ну так, видимо эта такая шмара проплачивать &quot;честным&quot; законопорядкозащитникам, потому и не хотят работать, доказывать, что она за деньги чебуреков селит в свои резиноквартиры!
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7 час.

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