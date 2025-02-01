В Раде предупредили, что внутренняя грызня может разорвать Украину на куски

КИЕВ, 1 февраля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выразила обеспокоенность по поводу внутренней нестабильности в стране, которая, по ее мнению, может привести к «разрыву» Украины на части.
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