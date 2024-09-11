Размышления о нелетальности и less lethal Идея оружия, которое не убивает, а позволяет пленить кого-то не очень покалеченным, появилась далеко не в XX веке, а куда раньше.
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Размышления о нелетальности и less lethal Идея оружия, которое не убивает, а позволяет пленить кого-то не очень покалеченным, появилась далеко не в XX веке, а куда раньше.
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