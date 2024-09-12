Подруга Александра Маслякова рассказала о его тюремном сроке

Подруга ведущего «КВН» Александра Маслякова рассказала горькую правду. На протяжении своей карьеры ведущий сталкивался с различными слухами, среди которых одним из самых громких стали утверждения о его пребывании в местах лишения свободы.
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