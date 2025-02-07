Суд в Челнах приостановил работу кабинета УЗИ из-за санитарных нарушений

В время плановой проверки специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в компании «Дентал Форте Элит» выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации кабинета ультразвуковой диагностики: стены кабинета были отделаны керамической плиткой, что запрещено санитарными правилами.