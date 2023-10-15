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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франция досрочно вышла на Евро-2024 и теперь главный фаворит вместе с англичанами

Сборная Франции обыграла Нидерланды (2:1) и за два тура до финиша квалификации вышла в финальную стадию Евро-2024.

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