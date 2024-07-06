Экс-замминистра обороны Шевцова прокомментировала данные об отъезде из России

Александр Рожков

Фейк об этом был вброшен сознательно. Пропагандоны становятся все более изощренными. Теперь можно упрекать население, что вся негативная информация - это фейки, которым верить нельзя.... Следующим шагом должно быть "разоблачение" того, что де с миграционной политикой все не так уж и плохо... Ну не уехала она и что? А остальная инфа о том, что творится в МО, тоже фейки? А разве не за границей многие высокопоставленные...? Это фейки? А чубайс с кудриным где?