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Экс-замминистра обороны Шевцова прокомментировала данные об отъезде из России

Экс-замминистра обороны Шевцова прокомментировала данные об отъезде из России

Бывшая замглавы Минобороны Шевоца опровергла сообщения о своем отъезде из РФ во Францию   Бывшая заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова прокомментировала сообщения о том, что она якобы покинула территорию страны.

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Комментарии
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Александр
А без &quot;если&quot;. Есть факты её воровства?  Не дело обывателям совать нос в то,в чём ни уха,ни рыла не соображают.
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4 час.
Александр Рожков
Фейк об этом был вброшен сознательно. Пропагандоны становятся все более изощренными. Теперь можно упрекать население, что вся негативная информация - это фейки, которым верить нельзя....  Следующим шагом должно быть &quot;разоблачение&quot; того, что де с миграционной политикой все не так уж и плохо...  Ну не уехала она и что? А остальная инфа о том, что творится в МО, тоже фейки? А разве не за границей многие высокопоставленные...? Это фейки? А чубайс с кудриным где?
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4 час.
ИГ
Ирина Голота
...&quot;Я сегодня в Кремле на замечательном танцевальном турнире&quot;, - заявила она ТАСС&quot;.  Плевать ей на ваши &quot;разборки&quot;. Она уверена, что все будет хорошо.
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2 час.

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