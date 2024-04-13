В Сахалинской области детский десант ысадился на полигоне «Успенский»

В это солнечное воскресное сахалинское утро детский десант (в состав которого вошли воспитанники кадетских полицейских и казачьих классов средней школы № 8 города Южно-Сахалинска имени генерала Асапова, школьники СОШ № 5 города Южно-Сахалинска, дети сотрудников сахалинской полиции, а также творческий коллектив продюсерского центра «В объективе дети») высадился на полигоне «Успенский».