В Крыму объяснили идею Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Рассуждения польского министра иностранных дел о Крыме выдали его подсознательное стремление установить внешний контроль над Западной Украиной, как во времена, когда та была частью Польши, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.