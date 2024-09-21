В Крыму объяснили идею Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Рассуждения польского министра иностранных дел о Крыме выдали его подсознательное стремление установить внешний контроль над Западной Украиной, как во времена, когда та была частью Польши, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии