Сколько волос на голове у человека: интересные факты и научные данные

Вопрос о том, сколько волос на голове у человека, вызывает интерес у многих. Среднестатистический индивид на момент рождения обладает примерно 100 тысячами волосяными фолликулами, из которых могут вырасти волосы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии