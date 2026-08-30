Капитан сбежал первым: пассажир рассказал о крушении парома у Северного Кипра

Капитан и экипаж первыми эвакуировались с тонущего парома, бросив пассажиров.Капитан парома, затонувшего у побережья Северного Кипра, покинул терпящее бедствие судно раньше пассажиров.
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