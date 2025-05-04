Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Цуркан Арк
    Надоели, вот ей-Б...
  • Ратник Ратник
    Автору респект!Надоели, вот ей-Б...
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Не дай Бог повторный референдум на новых территориях РФ – украинский политтехнолог

Не дай Бог повторный референдум на новых территориях РФ – украинский политтехнолог

Политнавигатор Если провести повторный референдум «под международным контролем» в Крыму и новых регионах РФ, всё равно Киеву результат очень не понравится, хуже того, это уже станет признанным международно фактом.

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