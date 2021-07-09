Актуальные комментарии

11 813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    А почему эта гадина до сих пор жива и на свободеОппозиция готовит...
  • Владимир Сергеев
    Согласен с КПРФ ... НАДО поддержать Кубу ... Последствия Ковида для страны очень печальные ..КПРФ предлагает с...
  • саша дмитренко
    только ЕР партия дела!Съезд «Справедлив...

Пандемию коронавируса победить невозможно

Пандемию коронавируса победить невозможно

Глядя на то, что происходит в некоторых сильно вакцинированных странах и понимая что скоро неизбежно будет происходить во всех остальных (кое-где при вакцинации двух третей первым компонентом любимый Rt — находится в районе четверки и продолжает неудержимо стремится вверх, а целый год говорили, что «контроль» над пандемией, это когда он меньше единицы), попытался сформулировать для себя несколько теоретических тезисов про немедицинские меры, которыми человечество развлекало себя последний год.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх