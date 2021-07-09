Пандемию коронавируса победить невозможно

Глядя на то, что происходит в некоторых сильно вакцинированных странах и понимая что скоро неизбежно будет происходить во всех остальных (кое-где при вакцинации двух третей первым компонентом любимый Rt — находится в районе четверки и продолжает неудержимо стремится вверх, а целый год говорили, что «контроль» над пандемией, это когда он меньше единицы), попытался сформулировать для себя несколько теоретических тезисов про немедицинские меры, которыми человечество развлекало себя последний год.