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Царьград

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Лихачев: Росатом охватит 35 стран к 2030 году

Лихачев: Росатом охватит 35 стран к 2030 году

Алексей Лихачев объявил о планах логистического дивизиона Росатома охватить 35 стран к 2030 году и войти в топ-7 морских перевозчиков БРИКС к 2035 году, развивая транспортный потенциал через Северный морской путь.

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