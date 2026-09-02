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МОСИНФОРМ

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Москвичи смогут попробовать «космический» хлеб на выставке 3 сентября

Москвичи смогут попробовать «космический» хлеб на выставке 3 сентября

Выставка «Хлеб» начнет работу 3 сентября в культурном центре «Зотов». Для ее посетителей подготовят 1,5 тысячи буханок «космического» хлеба, сообщили в пресс-службе Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности.

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