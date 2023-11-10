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Наш ответ «кассетам» от Байдена: Российская армия обрушила на ВСУ «лучи смерти»

Наш ответ «кассетам» от Байдена: Российская армия обрушила на ВСУ «лучи смерти»

Кадры с нанесением ударов, предположительно, самоприцеливающимися боевыми элементами по позициям ВСУ в районе Авдеевки на донецком направлении расходятся по мировым СМИ, пишет  информационно-аналитический портал «Военное обозрение».

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Комментарии
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Владимир Елкин
Дорогие наши бойцы! Берегите себя! Вы - генофонд нашей страны! Бейте бандеровскую слизь техникой!
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1 д.
Зинаида Антонцева
Ждем результат применения новых видов оружия
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1 д.
Сергей Васильев
Коль такое оружие есть, надо уничтожать в первую очередь нефтебазы, чтобы весь транспорт стоял с пустыми баками и представлял собой неподвижную цель, удобную для поражения.
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16 час.

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