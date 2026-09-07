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Аргументы и Факты

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Иран показал настоящую силу: удары давят корабли США, генералы в панике

Иран показал настоящую силу: удары давят корабли США, генералы в панике

В районе Ормузского пролива, одного из самых стратегически важных морских коридоров мира, произошла очередная военная эскалация: американские силы заявили о потоплении иранского танкера M/T Kylo, что стало серьёзным ударом по иранским интересам в регионе.

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