Экс-сенатор Дмитрий Савельев обжалует выплату 2,5 млрд рублей «Уралстройнефти»

Бывший член Совета Федерации Дмитрий Савельев, находящийся под следствием по обвинению в организации покушения на убийство своего делового партнера, обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение столичного арбитража о привлечении его к субсидиарной ответственности по выплате свыше 2,5 млрд рублей принадлежавшей ему строительной компании «Уралстройнефть».
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