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Блез Матюиди: «Месси в самые успешные годы добивался невероятных результатов, но мы забываем об игроках, которые были рядом с ним»

Блез Матюиди отреагировал на критику Лионеля Месси. «Болельщики таким образом выразили свое недовольство, но теперь нужно сделать шаг назад Даже если в команде всегда выделяются два-три человека, футбол – это коллективный вид спорта.

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