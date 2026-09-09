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The Eurasia Daily news agency

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We don't need such Islam: Kadyrov urged men not to grow beards and start working

We don't need such Islam: Kadyrov urged men not to grow beards and start working

The head of Chechnya, Ramzan Kadyrov, called on Chechens to shorten their beards that are too long and start working, and on Chechen women not to adopt the Arabic style of clothing.

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