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За рулем

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Как подготовить машину к длительной стоянке в гараже зимой? Советы эксперта

Как подготовить машину к длительной стоянке в гараже зимой? Советы эксперта

К долгому простою в холодное время года автомобиль лучше готовить заранее – на этом акцентировал внимание автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов.

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