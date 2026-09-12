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Царьград

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Галактионов объяснил отсутствие Мостового в старте матча с «Зенитом»

Галактионов объяснил отсутствие Мостового в старте матча с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о причинах отсутствия Андрея Мостового в стартовом составе в матче Российская Премьер-Лига против «Зенита» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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