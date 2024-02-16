Жители российского региона нашли легкий способ заработка на квартирах в Москве

Жители Сургута нашли легкий способ заработка на квартирах в Москве. Россияне начали торговать объектами в столице, чтобы позволить себе купить жилье в родном городе, рассказала руководитель компании «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина.
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