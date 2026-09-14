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Царьград

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28 человек отравились в кафе «Nan Кебаб» в Казани

28 человек отравились в кафе «Nan Кебаб» в Казани

В Казани зафиксировано массовое отравление после посещения кафе «Nan Кебаб». Пострадали 28 человек, включая двоих детей.

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