28 человек отравились в кафе «Nan Кебаб» в Казани

В Казани зафиксировано массовое отравление после посещения кафе «Nan Кебаб». Пострадали 28 человек, включая двоих детей.
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