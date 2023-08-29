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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. О жертвах и разрушениях не сообщается. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), толчки начались во вторник, 29 августа, в 4:58 по времени UTC (7:58 мск).

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