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«Свалился под финал трассы», – Ксения Собчак показала видео с подросшим сыном в Мещерском парке

«Свалился под финал трассы», – Ксения Собчак показала видео с подросшим сыном в Мещерском парке

In this photo taken on Thursday, Feb. 1, 2018, Russian celebrity TV host Ksenia Sobchak, who wants to challenge Russian President Vladimir Putin in the March 18 presidential election, speaks during an interview with the Associated Press in Moscow, Russia.

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